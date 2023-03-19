Terörle ittifak arayan dönüp ‘zillet’e baksın!

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, zillet tayfasının, mukaddesatçı maneviyatçı çizgideki HÜDAPAR’ın, Cumhur İttifakı’na desteğinden rahatsız olarak türlü iftira ve yalanlarla kara propagandaya girişmesine tepki gösterdi. Akit’e konuşan Turan şunları dile getirdi: “Kendi gözündeki merteği görmeyip, başkasının gözünde çöp arıyorlar. Dağdaki terörist başlarının 6’lı masaya gönderdikleri destek mesajlarını, ‘Erdoğan kazanmamalı yoksa kökümüzü kurutacak’ yakarışlarını milletimiz görüyor. Masa ittifakının Cumhur ittifakına katılan veya şartsız pazarlıksız Cumhurbaşkanımıza desteğini bildiren siyasi partilere yönelik başlattığı ve ‘terör örgütlerinin uzantılarıyla kurdukları ittifakı gözden kaçırmayı amaçlayan’ karalama kampanyaları sonuç vermeyecektir. ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen adama methiyeler dizen, kahvaltı programı yapanların bizi ne eleştirmeye ne de laf söylemeye hakları da yoktur, hadleri de yoktur.

Yeniden Refah ve HÜDAPAR battı

‘Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık’ diyerek masayı deviren ve sonra da birilerinin zoruyla tekrar masaya oturmak zorunda kalan masa sakininin ifadesiyle ‘kumar masası’, trolleriyle seçim yaklaştıkça çirkinleşmeye devam ediyor. Yalan ve iftiralarla dolu sözlerle milletimizin Cumhur İttifakına olan teveccühlerini engellemeye çalışıyorlar. Bunlar beyhude çabalardır. Cumhur İttifakının Yeniden Refah, HÜDA PAR gibi milli manevi duyarlılığı olan siyasi partilerle görüşmesi masayı çok rahatsız etmiş. Tabela partilerine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı dağıtarak yanlarında tutmak isteyenlerin HÜDA PAR üzerinden ittifakımızı hedef alması trajikomiktir. Başlatılan kirli kampanyanın asıl nedeni terörle iltisaklı, teröre açık destek veren ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla yaptıkları işbirliklerini örtme, perdeleme girişimleridir. Cumhur’un ilkeleri bellidir. 2000 yılı öncesindeki hadiseleri bugünle ilişkilendirerek algı operasyonu çekenlere, can ciğer kuzu sarması oldukları zihniyetin temsilcisinin daha dün Almanya’dan bebek katiline selam gönderdiğini hatırlatmak isterim.

Terörist başlarının yakarışları

Gözünüzün önünde PKK propagandası yapan HDP’yi görmeyenler kalkmış Cumhur İttifakına destek verenlere laf ediyorlar. Bu kadar ikiyüzlü olunmaz. Dağdaki terörist başlarının altılı masaya gönderdikleri destek mesajlarını, ‘Recep Tayyip Erdoğan kazanmamalı yoksa kökümüzü kurutacak’ yakarışlarını milletimiz görüyor. Altılı masa ittifakının Cumhur ittifakına katılan veya şartsız pazarlıksız Cumhurbaşkanımıza desteğini bildiren siyasi partilere yönelik başlattığı ve ‘terör örgütlerinin uzantılarıyla kurdukları ittifakı gözden kaçırmayı amaçlayan’ karalama kampanyaları sonuç vermeyecektir.”