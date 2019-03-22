Terörle anılan Hakkari, artık yurt dışından hasta kabul ediyor

HAKKARİ (İHA) – Bir zamanlar terörle anılan Hakkari’de Devlet Hastanesi, artık yurt dışından hasta kabul etmeye başladı.

160 yataklı ve hemen hemen her branştan uzman hekimlerin bulunduğu modern donanımlı Hakkari Devlet Hastanesi, çevre illerden ve yurt dışından da hasta almaya başladı.

Irak’ın Dohuk kentinden Hakkari Devlet Hastanesine estetik burun ameliyatı için başvuran 20 yaşındaki Bemal Şaban isimli kadın, Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ahmet Aydın tarafından ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiğini ifade eden Bemal Şaban, doktorun çok başarılı bulduğunu belirterek, hastane yönetimine de teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan ve yaklaşık 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ahmet Aydın ise Hakkari’de büyük bir keyifle hizmet ettiğini söyledi. Aydın, “1,5 yıl süre zarfında hastanemizde estetik burun operasyonları, kepçe kulak düzeltilmesi, meme küçültme operasyonları gibi birçok estetik operasyonlarını başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamız Irak’tan estetik burun ameliyatı olmak için başvurdu. Kendisi Irak vatandaşı, ameliyatını büyük bir başarı ile tamamladık. Son 1-2 yıl içerisinde Hakkari Devlet Hastanesine bine yakın yabancı uyruklu hasta başvurusu olmuş. Bunların arasında Almanya, Fransa, İran, Suriye ve Arjantin gibi ülkeler var. Ancak büyük bir bölümünü Iraklı vatandaşlar oluşturmaktadır. Artan hizmet kalitemiz ve sağlık personelimizin özverili çalışması sonucu çevre şehirlerden ve yurt dışından hasta başvurularının artacağını düşünmekteyiz” dedi.