0553 313 94 23

Terörle anılan Hakkari, artık yurt dışından hasta kabul ediyor

HAKKARİ (İHA) – Bir zamanlar terörle anılan Hakkari’de Devlet Hastanesi, artık yurt dışından hasta kabul etmeye başladı.

22 Mart 2019 Cuma 08:45
Terörle anılan Hakkari, artık yurt dışından hasta kabul ediyor

HAKKARİ (İHA) – Bir zamanlar terörle anılan Hakkari’de Devlet Hastanesi, artık yurt dışından hasta kabul etmeye başladı.


160 yataklı ve hemen hemen her branştan uzman hekimlerin bulunduğu modern donanımlı Hakkari Devlet Hastanesi, çevre illerden ve yurt dışından da hasta almaya başladı.


Irak’ın Dohuk kentinden Hakkari Devlet Hastanesine estetik burun ameliyatı için başvuran 20 yaşındaki Bemal Şaban isimli kadın, Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ahmet Aydın tarafından ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiğini ifade eden Bemal Şaban, doktorun çok başarılı bulduğunu belirterek, hastane yönetimine de teşekkür etti.


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan ve yaklaşık 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ahmet Aydın ise Hakkari’de büyük bir keyifle hizmet ettiğini söyledi. Aydın, “1,5 yıl süre zarfında hastanemizde estetik burun operasyonları, kepçe kulak düzeltilmesi, meme küçültme operasyonları gibi birçok estetik operasyonlarını başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamız Irak’tan estetik burun ameliyatı olmak için başvurdu. Kendisi Irak vatandaşı, ameliyatını büyük bir başarı ile tamamladık. Son 1-2 yıl içerisinde Hakkari Devlet Hastanesine bine yakın yabancı uyruklu hasta başvurusu olmuş. Bunların arasında Almanya, Fransa, İran, Suriye ve Arjantin gibi ülkeler var. Ancak büyük bir bölümünü Iraklı vatandaşlar oluşturmaktadır. Artan hizmet kalitemiz ve sağlık personelimizin özverili çalışması sonucu çevre şehirlerden ve yurt dışından hasta başvurularının artacağını düşünmekteyiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 08:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.
    1. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    2. Rektör Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir"..
    3. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu..
    4. Cami imamı kestiği ağacın altında..
    5. HDP'nin Kayyum Raporu'na Güneydoğu'dan..
    6. Y. Zelandalı bakan açıkladı: Tarrant'a..
    7. Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı..
    8. FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması
    9. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    10. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar..
    11. Ezan sesleri Yeni Zelanda’da yankılandı
    12. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    13. Rusya'dan ABD'ye 'Golan Tepeleri'..
    14. Dolar/TL, 5,4670 seviyesinde işlem..
    15. 20 yaş dişlerine dikkat
    16. (Özel) Malatya ‘beyaz gelinliğini’..
    17. Filistin yanlısı öğrencilere..
    18. ETÜ’de görev değişimi
    19. Galatasaray'da mali genel kurul yarın..
    20. 108'i avukat 126 kişi hakkında..
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı