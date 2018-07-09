Teröristlerin yakıp yıktığı camilerde çocuklar Kur'an öğreniyor

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ortamının sağlandığı ilçede başta PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan ve yapılan onarımın ardından tekrar ibadete açılan 23 caminin de bulunduğu 174 camide Kur'an kursları açıldı.

Müftülük personellerince kurslara katılan yaklaşık 6 bin çocuğa Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini eğitim veriliyor.

İlgi gören kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşarken ders aralarında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Osman Camisi'nde ziyaret ettiği kursta, yaptığı açıklamada, çocukların camilere gitmesinin önemine işaret etti.

İlçedeki terör olaylarında 23 caminin hasar gördüğünü, 4'nün ise yıkıldığını anlatan Şahin, "Bu camilerimiz elhamdülillah gerek devletimizin desteği gerek yöredeki halkımızla aylık yaptığımız kampanyalarla gerekse de kardeş cami projesi çerçevesinde yeniden hayatiyet buldu." dedi.

6 BİNE YAKIN ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR

Desteklerinden dolayı yetkililere, kardeş camilere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Şahin, kurslarda 6 bine yakın çocuğun eğitim gördüğünü, bu sayının daha da artacağını vurguladı.

"Kursları ziyaret ederken özellikle çocuklara, 'kendi isteğinle mi geldin yoksa ailen seni zorla mı gönderiyor?' diye özellikle soruyorum. Hepsi de hep birlikte koro halinde 'hayır kendimiz geliyoruz' diyor." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu duymak bu hizmetlere olan heyecanımızı artıyor. Şu anda eksik olan camilerimiz hasarları bittiği için hepsi kullanılıyor, kapalı olan yok yıkılan haricinde. Camilerimizde kurslarımızın sloganı 'camide çocuk sesi vatanımın neşesi' şeklindedir."

'ÇOCUK SESİ CAMİLERE NEŞE KATTI'

Çocukların sesinin hem camilere hem de Yüksekova'ya neşe kattığını dile getiren Şahin, "Bunu gittiğim her camide görüyorum, çocukların yüzlerindeki tebessümü, çocukların yüzlerindeki heyecanı ve öğrenme aşkını görüyorum. Kardeş cami sayesinde buraya birçok din görevlisi geldi. Çok güzel münasebetler kurduk. Burada bir bütünlük oluşturuldu. Biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biriz, kardeşiz, beraberiz. Bunu da kardeş cami projemiz bize çok güzel bir şekilde hissettirdi." ifadelerini kullandı.

İlçede yatılı bir Kur'an kursunun yapılması için kolları sıvadıklarını söyleyen Şahin, bunun için Kaymakamlığın yer tesisi için gerekli çalışmayı yapacağını kaydetti.

13 yaşındaki İsmail Macit de Kur'an öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Allah'ın emriyle Kur'an-ı Kerim'imizi okuyoruz burada. Elif Ba'dan başlayıp Kur'an'a geçiyoruz. Sabah camiye geliyoruz. Hocalarımız sayesinde dini bilgiler de öğreniyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.