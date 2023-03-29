Teröristlerin umudu Kılıçdaroğlu! Onlar da 14 Mayıs'a hazırlanıyor: Sınıra askeri araç yığdılar! Bölge patlamaya hazır bomba gibi

14 Mayıs 2023 seçimleri sadece Türkiye'yi değil kardeş Azerbaycan'ı da yakından ilgilendiriyor. İran ordusu Nahçıvan ve Azerbaycan sınırına askeri araçlarla yığınak yapıyor.

Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz hafta Türk topraklarını kamikaze dronlarla bombaladığını gösteren tehdit klibinin ardından kendisini 'Karabağ Cumhurbaşkanı' ilan etmiş terörist Arayik Harutyunyan'dan manidar bir açıklama geldi:

"Aliyev boşuna çok sevinmesin. 14 Mayıs'tan sonra ecdadımıza ait Karabağ’ı sen kendi ellerinle bizlere teslim edeceksin. Bu sözümü unutma Aliyev."

ŞUŞA İÇİN İNTİKAM HAZIRLIĞI

14 Mayıs seçimlerinde iktidarın değişmesi halinde Türkiye'nin Azerbaycan'ı yalnız bırakacağını düşünen Tahran ile Erivan, hazırlıklarını buna göre yapıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan'ın topraklarını 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtardığı 2. Karabağ Savaşı sonrası Ankara ile Bakü arasında imzalanan Şuşa Mutabakatı, İran, Ermenistan ve Rusya'nın dışında Yunanistan'da bile rahatsızlığa neden olmuştu.



Erdoğan ile Aliyev'in imzaladığı mutabakat, taraflardan herhangi birine üçüncü bir ülke ya da grubun saldırması halinde buna birlikte cevap vermeyi hükme bağlıyor.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Ermenistan, aynı zamanda ABD ve bazı Avrupa ülkelerini de Azerbaycan'a karşı arkasına almış durumda. Bu durum, Karabağ topraklarında silahların yeniden patlaması olasılığını artırıyor.

Azerbaycan toprağı olan Hankendi'de konuşlu 20 bini aşkın silahlı terörist, Bakü'nün tüm uyarılarına rağmen bölgeyi boşaltmadı. Rus ordu birliklerinin koruması altındaki bölgeden Azerbaycan ordusuna sık sık saldırılar tertipleniyor.



Hankendi-Laçın yolunun kesik durumda olması nedeniyle İran'ın kullandığı alternatif güzergah Hankendi-Halfalı-Turssu yolu birkaç gün önce Azerbaycan kuvvetleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Ermeni silahlı terörist gruplarla doğrudan bağlantısı kesilen Tahran yönetimi bu nedenle Bakü'ye yönelik tehditlerini görülmemiş düzeye çıkardı.

İran savaş uçakları geçtiğimiz hafta Azerbaycan sınır hattı boyunca gövde gösterisi yaparken bölgeye bir yandan da askeri araçlarla yoğun sevkiyat gerçekleştiriliyor.

Gelişmeler Karabağ'ın korsan cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'la birlikte İran'ın da 14 Mayıs'ı sabırsızla beklediğini ortaya koyuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen Azerbaycan ordusunun tarihi zaferinin ardından 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması, Türkiye'yi Kafkasya ile doğrudan buluşturacak Zengezur Koridoru'nun açılmasını da hükme bağlıyordu. Ancak aradan geçen 2,5 yıl boyunca ne İran ne de Rusya bu hattın açılmasına müsaade etmedi.

İran Devrim Muhafızları'nın sosyal medya hesapları 'kamikaze dronlarla Türklerin bombalanışını' gösteren klipler yayınlıyor.

Şahid-136 dronlarının Türk topraklarını hedeflediğini gösteren klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kurtuluş günü törenlerinde okuduğu şiirin duyulması dikkat çekti. Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda Erdoğan, şair Bahtiyar Vahapzade'ye atfedilen 'Topraktan Pay Olmaz' adlı şiirden şu mısraları okumuştu:

"Aras'ı ayırdılar/Kum ile doldurdular/Ben senden ayrılmazdım/Zor ile ayırdılar/Ay Lâçin, can Lâçin/Men sene kurban Lâçin..."