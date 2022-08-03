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Gündem Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi
Gündem

Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:47:00 -
Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında il merkezi ve Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Bu çerçevede arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlere ait tabanca, 100 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlar sürüyor.

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