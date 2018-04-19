Teröristlerin korkulu rüyası... Teslim töreni gerçekleşti

İktidara geldiklerinden beri ekonomi ve siyasette adım atarken, Türkiye'den IMF'yi gönderirken, terörle mücadeleyi kimseden icazet almadan yürütürken, altyapı yatırımlarını planlarken, "Kendi tankımızı, helikopterimizi, tüfeğimizi, uçağımızı ve arabamızı yapacağız" derken dayandıkları yegane politikanın kendilerine inançları olduğunu belirten Soylu, "İşte bu helikopterler, bu inancın ve bu öz güvenin eseridir. Alpaslan 1071, Osman Gazi 1299 ve Fatih 1453. Bu üçünde bir tarih, medeniyet ve büyük bir miras var. Üçünde büyük bir kararlılık ve bize büyük bir emanet var" diye konuştu.

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra 3 insanlı keşif uçağı, 2'si silahlı olmak üzere toplam 6 insansız hava aracı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dahil edilmiştir. Bu araçlarla toplam 13 bin 968 saat keşif ve gözetleme uçuşu ile operasyon gerçekleştirilmiştir. Biz terörle mücadelede hava gücümüze yaptığımız her yatırımın karşılığını kat kat fazlasıyla aldık. Hava gücümüzü arttırdığımız oranda, terörle mücadelede başarımızı arttırdık. İHA ve SİHA destekli operasyonlarda şehit vermedik. Savunma sanayisinde millilik oranımız arttıkça başarımızı da katbekat artırdık."

Bakan Soylu, Türkiye İhracat Meclisinin 2002 ihracat rakamlarına bakıldığında savunma ve havacılık sanayi ihracatına başlık açılmadığını gördüklerini söyledi.

Bugün, 2017 verilerine göre savunma ve havacılık sanayi ihracat rakamının 1,74 milyar dolar olduğunu belirten Soylu, "TBMM Sanayi Komisyonu raporuna göre, savunma sistemlerinde ülkemizin dışa bağımlılığı son 16 yılda yüzde 80'den yüzde 40'a düşmüştür. Proje sayımız 2002'de 66 iken 2018'de 600'e çıkmıştır. Bunlar önemli gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.

Ay başında 6 tane daha silahlı insansız hava araçlarını jandarmanın envanterine katacaklarını bildiren Soylu, "Bu, Amanoslar'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Tendürek'te, ülkemizin her noktasında terör üretmeye çalışanlara karşı bu milletin gözünün, kulağının ve milletin gücünün onların üzerinde olduğunun en önemli ispatıdır" dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Soylu'ya ATAK helikopterlerinin maketi hediye edildi. Soylu daha sonra ATAK helikopterlerini inceledi. 1071 Alpaslan, 1299 Osman Gazi ve 1453 Fatih ATAK helikopterleri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Teslim töreninin ardından 1071 Alpaslan ATAK Helikopteri ile gösteri uçuşu yapıldı. Soylu, yanına gelen 1071 Alpaslan ATAK Helikopteri pilotunu tebrik etti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Helikopter Daire Başkanı Hüseyin Avşar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil ile çok sayıda davetli katıldı.