Teröristlerin konteynır konvoyu Suriye sınırında görüntülendi Irak üzerinden Suriye’deki PKK/YPG’li teröristlere gönderilen konteynırları taşıyan konvoy Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırında görüntülendi.

Irak üzerinden Suriye’deki PKK/YPG’li teröristlere gönderilen konteynırları taşıyan konvoy Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırında görüntülendi.

Irak üzerinden Suriye’ye gönderilen konvoy, Mardin’in Nusaybin karşındaki Haseke’ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü. Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynırlar olduğu gözlendi. Kamışlı’ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.

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