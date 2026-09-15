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Gündem İlan açıp eş aramıştı! Midyeci Ahmet hakkında suç duyurusu
Gündem

İlan açıp eş aramıştı! Midyeci Ahmet hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
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İlan açıp eş aramıştı! Midyeci Ahmet hakkında suç duyurusu

Açtığı ilanla aradığı eşi bulup geçtiğimiz hafta evlendiğini duyuran 'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek’in çocuklarının nafakasını ödemediği ortaya çıktı. Eski eşi Deniz Çelebi, Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Midyeci Ahmet ise bu kez babasına eş aradığını duyurdu.

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, yeniden mahkemelik oldu. Eski eşi Deniz Çelebi, Ahmet Çiçek'in çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Deniz Çelebi, Ahmet Çiçek'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlarının da çocuklarını kötü etkilediğini belirterek, suç duyurusuna 'eş ilanı' kriterlerini de ekledi.

İLANLA EŞİNİ ARAMIŞTI

Ahmet Çiçek, sosyal medya aracılığıyla eş aradığını duyurmuş ve bir süre sonra aradığı adayla evlendiğini açıklamıştı. Önce babasıyla birlikte kız istemeye giden Çiçek, ardından sevgilisine evlilik teklif etti ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BABASI İÇİN DE EŞ ARAMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayımlayan Ahmet Çiçek, bekar olan babasını evlendirmek istediğini belirterek takipçilerine seslendi. Babasının niteliklerinden övgüyle bahseden Çiçek, ilgilenen kişilerin iletişime geçebilmesi için babasının sosyal medya hesabını da paylaşımına ekledi.

 

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