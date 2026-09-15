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Kadın - Aile Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı? Günlerce konuşulan doğal karışımlar yapıyorlar, hazırlıklar başladı
Kadın - Aile

Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı? Günlerce konuşulan doğal karışımlar yapıyorlar, hazırlıklar başladı

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Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı? Günlerce konuşulan doğal karışımlar yapıyorlar, hazırlıklar başladı

Yaz ayları bitti ve günler çok daha soğuk, saçlarımızı kış unsurlarının neden olacağı zararlardan korumanın yollarını düşünmenin zamanı geldi. Kış hazırlıkları hız kazandı. Eylül ayında günlerce konuşulan bu karışımlar yüz binlerce kişi tarafından yapılan bakımlardır. Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı? Günlerce konuşulan doğal karışımlar yapıyorlar... İşte bu sezon sağlıklı, güzel saçlarınızı korumanıza yardımcı olacak birkaç ipucu...

Doğal Karışımlarla Saçlarınızı Canlı Tutun

Kafa deriniz havada nem eksikliği nedeniyle kış aylarında her zamankinden daha kurudur ve kıvrılır. Bu kepek ve saç dökülmesine neden olabilen saçlı deri tahrişine neden olur. Çoğu insanın farkında olmadığı şey kepekli sorunun doğru bakımla süper yönetilebilir olabileceğidir. Tek ihtiyacınız olan şey, bir çorba kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ve bir çay kaşığı limon suyu. Yağı, sıcak olana kadar birkaç saniye ısıtın ve sonra limon suyu ile karıştırın. Yağı, kafa derinize geçirin ve 20-30 dakika bekletin. Şampuanı ve koşulu ile durulayın.

Statiklere Dikkat

Kışın en can sıkıcı şeylerinden biri de statiktir. Süveterler, eşarplar, eldivenler saçlarınıza takılıp statik, kıvırcık bir karmaşa haline geliyor gibi görünüyor. Bunu çözmek için saçınızı tararken plastik ve kabuk kıllarının birleşimine sahip bir saç fırçası kullanın. Saçınızı koruyan ve besleyen doğal yağları uzaklaştırmak için saçlarınızı yalnızca sıcak suyla değil ılık suyla yıkayın. Saçınızı pürüzsüz bir şekilde korumak için bir bırakma kremi uygulayın.

Sağlıklı Saç İçin Zeytinyağı
İki çay kaşığı zeytinyağını ısıtın ve yavaşça kafa derinizde masaj yapın. Bu yavaş masaj, yağın köklere derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı olur. Bu, kafa derinizin nemli kalmasını ve kan dolaşımını iyileştirmenize yardımcı olur ve foliküllerin yeterince beslenmesini sağlar. Saç dökülmesini de önleyecektir. İsteğe bağlı olarak, yağın birkaç çorba kaşığı suyunu saçınızın tüm uzunluğunu derin şartlandırma işlemi olarak kaplayabilirsiniz.

Saçınızı Doğru Şekilde Yıkayın

Saçlarınız kış aylarında alabileceği tüm neme ihtiyaç duyar ve bu da saç bakımı alışkanlığınızı hayati bir parçası haline getirir. Saç yağları haftanın en az bir kere kullanılması saçınızın sağlığını korumak için hayati önem taşır. Her yıkamayı bir krem uygulanmanız önemlidir. Saçınızı şampuanlayın ve iyice yıkayın. Tüm köpükleri duruladıktan sonra saç kremi orta boylarından başlarına kadar uygulamaya başlayın. Saçlarının en eski ve en hasarlı parçaları oldukları için uçlara konsantre olun. Kremi birkaç dakika içinde bırakın ve serin veya ılık suyla durulayın. Yıkama işlemini nemli halde kapatacak ve saçınızı pürüzsüz şekilde soğuk suyla yıkamanız önerilir.

 

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