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Teröristlerin inlerine girildi! 25 gözaltı

FETÖ'nün inlerine girilmeye devam ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

17 Nisan 2018 Salı 16:29
Teröristlerin inlerine girildi! 25 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör  örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21'i emniyet mensubu olmak üzere 25  kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin  devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:29
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