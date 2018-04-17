Teröristlerin inlerine girildi! 25 gözaltı
FETÖ'nün inlerine girilmeye devam ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.17 Nisan 2018 Salı 16:29
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21'i emniyet mensubu olmak üzere 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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