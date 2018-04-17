Teröristlerin inlerine girildi! 25 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21'i emniyet mensubu olmak üzere 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.