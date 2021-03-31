Teröristleri aklamak için yaptıklarına bakın! Kadın katilleri için de böyle başlık atabilir misiniz?

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKP-C'li teröristler tarafından haince katledilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 6'ncı yılında rahmetle anılıyor.

Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle o hain saldırı da tekrar akıllara gelirken, DHKP-C'li teröristleri aklamaya çalışan Kemalist basının rezil haberleri de yine gündem oldu.

Cumhuriyet paçavrası, Mehmet Selim Kiraz'ı önce rehin alan, ardından şehit eden teröristlerle röportaj yapmış ve DHKP-C'li hainleri aklamak için kırk takla atmıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in mide bulandıran haberi de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, "Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi, ertesi gün Cumhuriyet gazetesinde şöyle haber yapılıyor; Mecbur bırakıldığımız bir eylemdi. Teröristler bunu söylüyor. Başka bir çıkış yolu bulamamışlar. Bir gazete kalkıp da teröristin tehdit içerikli sözünü manşete taşıyor. Kadın cinayetleriyle kıyasladığımız zaman bazıları, çok çelişkili veya değişik kıyaslamalar yapıyorsun, diyecek ama beyin fırtınası yapmak için söylüyorum. O zaman kadın cinayetleri işleyen erkekler de, 'Biz mecbur bırakıldık kadın cinayetine' derse, onları da manşete taşıyacak mısın Cumhmuriyet? Onları da mazur gibi görecek misin? Ben görmüyorum. Teröristi de görmüyüorum, kadını öldüren erkekleri de mazur görmüyorum. Çünkü can aldığınız zaman ayeti kerimeyle sabit olan bir suçu, bir günahı işlemiş oluyorsunuz. Erkek de kadına yapsa, terörist başkasına da yapsa bu vahşettir. Cumhuriyet, böyle bir savunma geliştiren erkeklere böyle bir başlık atabiliriz, diyorsa görelim bakalım okurları ne yapıyor onları" dedi.