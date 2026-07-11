Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanyol ekibi Valencia Basket'te forma giyen Amerikalı oyuncu Braxton Key'i renklerine bağladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanyol ekibi Valencia Basket'te forma giyen Amerikalı oyuncu Braxton Key'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Braxton Key, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) ekiplerinden Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets ve Golden State Warriors'ta da görev yaptı.
Geçen sezon Valencia'da İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu, 2023'te de Delaware Blue Coats ile NBA Gelişim Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
Key, geride kalan sezon Valencia Basket'in Dörtlü Final'de mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 maçta 6,5 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,1 asistlik performans sergiledi.
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