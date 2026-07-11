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Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanyol ekibi Valencia Basket'te forma giyen Amerikalı oyuncu Braxton Key'i renklerine bağladı.

#1
Foto - Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

#2
Foto - Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de

Braxton Key, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) ekiplerinden Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets ve Golden State Warriors'ta da görev yaptı.

#3
Foto - Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de

Geçen sezon Valencia'da İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu, 2023'te de Delaware Blue Coats ile NBA Gelişim Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

#4
Foto - Braxton Key, resmen Fenerbahçe'de

Key, geride kalan sezon Valencia Basket'in Dörtlü Final'de mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 maçta 6,5 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,1 asistlik performans sergiledi.

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