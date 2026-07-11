İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

BÜTÜN KADINLARIN EMEĞİ DEĞERLİDİR: Yaklaşık 4-5 yıldır kendi tasarladığı takıları yaptığını belirten Banu Sipahi, "Burada Kadın Kadın Yurdu Platformu'nda el emeği, göz nuru ürünlerimizi satışa çıkarıyoruz. Bütün Eskişehir halkını buraya davet ediyoruz. Bütün kadınların emeği değerlidir, gelip görsünler. Ben depremzedeyim, Hatay'dan geldim. Orada kendim için takılar yaparak başladım. Daha sonra bu platformu bulunca burada satış yapmaya başladım. Hiçbir kursa gitmeden kendi emeğimle üretim yapıyorum. Vatandaşların ilgisi çok güzel, memnunuz. Her şey karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde geçiyor" dedi.