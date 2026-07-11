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İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

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IHA Giriş Tarihi:

İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

Eskişehir’de düzenlenen 'Kadın Kadın Yurdu Platformu' etkinliğinde kadın girişimciler, el emeğiyle hazırladıkları takı, sabun ve çeşitli hediyelik ürünleri sergileyerek ziyaretçilerle buluşturdu.

#1
Foto - İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

Haller Parkı'nda kurulan stantlarda el emeği ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretimlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Platformda yer alan üreticiler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ürünlerin ilgi gördüğünü belirterek tüm Eskişehirlileri stantları ziyaret etmeye davet etti.

#2
Foto - İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

BÜTÜN KADINLARIN EMEĞİ DEĞERLİDİR: Yaklaşık 4-5 yıldır kendi tasarladığı takıları yaptığını belirten Banu Sipahi, "Burada Kadın Kadın Yurdu Platformu'nda el emeği, göz nuru ürünlerimizi satışa çıkarıyoruz. Bütün Eskişehir halkını buraya davet ediyoruz. Bütün kadınların emeği değerlidir, gelip görsünler. Ben depremzedeyim, Hatay'dan geldim. Orada kendim için takılar yaparak başladım. Daha sonra bu platformu bulunca burada satış yapmaya başladım. Hiçbir kursa gitmeden kendi emeğimle üretim yapıyorum. Vatandaşların ilgisi çok güzel, memnunuz. Her şey karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde geçiyor" dedi.

#3
Foto - İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

GERÇEĞİ ARATMAYAN SABUNLAR YAPIYORUZ: El yapımı dekoratif sabunlar hazırlayan Hatice Er ise ürünleri kızıyla birlikte yaptıklarını belirterek, "Bu sabunları birkaç yıldır yapıyoruz. Kızım hazırlıyor, ben de satışını yapıyorum. Sabunları kalıplara dökmeden önce esans ve boyalarını hazırlıyoruz. Yapımı zor oluyor çünkü kullandığımız her malzemeyi renkler birbirine karışmasın diye tek tek temizlemek gerekiyor. Ekmek, yumurta ve tatlı görünümlü sabunlarımız vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - İlmek ilmek emek: Sadece ürün değil, umut var!

Platformda satış yapan kadınlar, el emeği ürünlerin daha fazla kişiye ulaşması için benzer organizasyonların devam etmesini istediklerini dile getirdi.

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