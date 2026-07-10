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Siyaset Başkan Erdoğan, Nurettin Topçu’yu yâd etti
Siyaset

Başkan Erdoğan, Nurettin Topçu’yu yâd etti

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan, Nurettin Topçu’yu yâd etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında yâd etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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