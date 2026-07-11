Diz kireçlenmesinde erken müdahale uyarısı: Bu detayı Travmatoloji uzmanı açıkladı...
Diz kireçlenmesinde erken müdahale yaşam kalitesini artırıyor...
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Diz kireçlenmesinde erken müdahale yaşam kalitesini artırıyor...
Özel Ümit Batıkent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Onur Gök, toplumda sık görülen diz kireçlenmesi hakkında önemli bilgiler verdi.
Diz ekleminde meydana gelen aşınma ve deformasyonların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiğini belirten Gök, günümüzde cerrahi dışı ve cerrahi birçok tedavi seçeneğinin bulunduğunu söyledi. Op. Dr. Onur Gök, hastalığın eklemlerin oynar yüzeylerinde bulunan yapıların zaman içerisinde bozulması ve deformasyona uğraması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Özellikle diz ekleminde sık görülen osteoartritinin ilerleyen yaşlarda daha yaygın hale geldiğini kaydeden Gök, hastalığın yalnızca yaşlanmaya bağlı olmadığını vurguladı.
Kireçlenmenin ortaya çıkmasında birden fazla etkenin rol oynadığını belirten Gök, "Yaş faktörü önemli nedenlerden biri olmakla birlikte genetik yatkınlık, metabolik hastalıklar, romatizmal rahatsızlıklar ve günlük yaşam içerisindeki aşırı kullanıma bağlı oluşan mikro travmalar da diz kireçlenmesine yol açabilmektedir. Özellikle diz eklemine uzun yıllar boyunca binen yük, eklem yüzeylerinde aşınmaya neden olabilmektedir" dedi.
Diz kireçlenmesinin tedavisinin hastanın yaşı, şikâyetleri, kireçlenmenin derecesi ve yaşam tarzına göre planlandığını ifade eden Op. Dr. Gök, ilk aşamada cerrahi dışı yöntemlerin tercih edildiğini anlattı. Tedavide ağrı kesici ve ödem giderici ilaçların kullanılabildiğini belirten Gök, bunun yanında fizik tedavi uygulamaları ve kas güçlendirme egzersizlerinin de önemli yer tuttuğunu söyledi.
Gök, "Kasların güçlendirilmesi diz eklemine binen yükü azaltmakta ve hastaların günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yerine getirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle fizik tedavi ve egzersiz programları tedavinin önemli bir parçasıdır" diye konuştu.
Günümüzde gelişen teknoloji ve tıbbi yöntemlerle birlikte eklem içerisine uygulanan tedavilerin de yaygınlaştığını belirten Gök, intraartiküler enjeksiyon olarak adlandırılan yöntemler hakkında da bilgi verdi. Bu tedaviler arasında hiyalüronik asit içeren eklem sıvısı uygulamalarının yer aldığını söyleyen Gök, "Bunun yanında PRP dediğimiz, kişinin kendi kanından elde edilen ürünlerle yapılan enjeksiyonlar uygulanabilmektedir. Ayrıca yağ dokusu veya kemik iliği kaynaklı kök hücre tedavileri ile eksozom tedavileri de uygun hastalarda kullanılabilmektedir" ifadelerini kullandı. Gök, diz protezi ameliyatları ve kalça eklem replasmanı olarak bilinen protez ameliyatlarının günümüzde tüm dünyada yaygın şekilde uygulandığını anlattı.
Diz ağrısı, hareket kısıtlılığı, merdiven çıkarken zorlanma, dizde sertlik hissi ve günlük yaşam aktivitelerinde güçlük yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Onur Gök, erken tanı ve uygun tedavi ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini sözlerine ekledi.
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