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Dünya Teröristlere TIR'lar dolusu silah veren ABD'den yeni skandal! Eğitim başladı
Dünya

Teröristlere TIR'lar dolusu silah veren ABD'den yeni skandal! Eğitim başladı

Terör hamisi ABD, bugüne dek onlarca TIR silah verdiği teröristlere, şimdi o silahları nasıl kullanacaklarını öğretmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 07:54:00 -
Teröristlere TIR'lar dolusu silah veren ABD'den yeni skandal! Eğitim başladı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde kirli faaliyetlerini sürdüren ABD güçleri, daha önce TIR'lar dolusu silah verdiği terör örgütüne bu kez de Amerikan silahlarını kullanma eğitimi vermeye başladı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK üyelerine silahlı eğitim vermek amacıyla Irak üzerinden 70 askerini 28 Kasım'da Haseke'ye sevk etti. Örgüt işgalindeki Haseke'nin kuzeydoğusunda ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan beldesine gelen ABD askerleri, burada 1 Aralık'ta yüzlerce YPG/ PKK'lı teröriste silahlı eğitim başlattı.

Yaklaşık bir ay sürecek eğitimde teröristlere, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak. Eğitimin ardından teröristlerin bir kısmının Haseke'deki Şeddadi ilçesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'na gönderileceği, geri kalan teröristlerin ise Rümeylan'da kalacağı öğrenildi.

ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu. Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü. Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksi'nde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti. Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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