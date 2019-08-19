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Teröristlere rahat yok! 12 gözaltı

Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
Teröristlere rahat yok! 12 gözaltı

Erzurum’un Tekman ve Karaçoban ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve kırsal alandaki terör örgütü mensuplarını övücü propaganda yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, mermiler ve 6 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
  1. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  2. Erzurum’un Tekman ve Karaçoban ilçesi
  3. güvenlik güçleri
  4. PKK/KCK
  5. terör örgütü
  6. eş zamanlı operasyon

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