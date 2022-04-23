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Gündem Teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu
Gündem

Teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

Adıyaman’da jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama ve tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri buldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 13:06:00 -
Teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama ve tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri buldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu.

Toprağa gömülü yüzlerce yaşam malzemesi bulundu

Topraktan 2 adet 12 kilogramlık tüpü, 5 adet 2,5 kilogramlar piknik tüpü, 9 adet 15 litre boş bidon, 5 kilogram çay, 4 adet 5 litre bidon, 5 kilogram tuz, 1 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet tava, 1 adet tava saç, 3 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet ağaç testeresi, 1 adet metre, 1 top ip, 1 paket traş jileti, 1 adet şişe içerisinde 2,5 litre sıvı yağ, 50 adet sigara kağıdı, 63 adet pil, 1 adet aydınlatma feneri, 5 adet not defteri, 1 adet radyo,1 adet flash bellek, 3 adet çakmak taşı, 3 çift ayakkabı, 1 adet bere, 3 adet hırka ve 13 çift çorap çıkartıldı.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde olay yeri inceleme timi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Delil niteliği taşımayan tüm malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile olay yerinde imha edildi.

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