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Gündem Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Gündem

Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

TSK, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatını ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:14:00 -
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

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