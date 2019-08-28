Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Tunceli kırsalında düzenlenen terör operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:57
Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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