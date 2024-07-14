Teröristlerden efendilerine mektuplar! O ayrıntı ortaya çıktı! Rezalet ki ne rezalet

Tunca Bengin, PKK terör örgütünün ABD ve AB'ye yardım çağrısını kaleme aldı. ABD ve AB'nin PKK’ya yardım etmeyi sürdürmesini eleştiren Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin kararlı temizlik harekatları ve diplomatik hamleleriyle Irak’ta, Suriye’de köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, ABD, AB NATO, BM’den yardım isteyen mektupları, rezillik, kepazeliğin ötesinde teröristlerle iş birliği anlamında tam bir suçüstü durumu. Hem teröristlerin bizzat efendilerini ikrar etmeleri hem de mektubun muhatapları ülkeler ve kuruluşların düştüğü durum açısından. Malum hepsi de PKK’yı resmen terör örgütü olarak kabul ediyor ve terör faaliyetleriyle ilgili de ellerinde sayısız rapor-belge var. Dolayısıyla normalde yapmaları gereken on binlerce kişinin katili eli kanlı bir terör örgütüne karşı 40 yıldır amansız bir mücadele veren NATO müttefiki Türkiye’nin yanında durmak. Ancak, nasıl kayıtsız kaldıkları, hatta terör örgütüne arka çıktıkları ortada... Teröristleri ülkelerinde ağırlıyor, silah ve finans desteği sağlıyorlar hiç utanmadan... Bu aşağılık mektuplar nedeniyle de muhatapları hiçbir ülke veya kuruluştan tek ses çıkmadı, terör örgütüne “sen kim oluyorsun, bize mektup yazma cüretini nereden buluyorsun” diyen olmadı nitekim. Hem de terörizmle mücadelenin, NATO’nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak daha yeni kayda geçirilmiş olmasına rağmen. Yani terörle ortak mücadele diyorlar ama Türkiye’ye tehdit olan terör unsurları konusunda duyarsız kalıyorlar. (...)"



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