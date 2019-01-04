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Teröristlerden ABD'nin açıklamalarına cevap! 'İstesek satamayız'

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol satmakla suçladığı terör örgütü DSG, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yayımladı. DSG örgütü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Kürtlerin İran'a petrol sattığı iddiası iki sebepten doğru değil. Birincisi, İran bizim komşumuz değil, İran'la sınırımız yok. Aramızda Irak var. Dolayısıyla onlarla petrol ticareti yapmamız mümkün değil." dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 18:23
Teröristlerden ABD'nin açıklamalarına cevap! 'İstesek satamayız'

Trump'ın İran'a petrol satmakla suçladığı terör örgütü DSG, ABD Başkanı'nın 'cahilliğine' atıf yapan bir açıklamayla iddiayı yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019 yılının ilk kabine toplantısı vesilesiyle basına yaptığı ve ağızları açık bıraktığı açıklamalarından birine, Suriyeli Kürtler tepki verdi.

Trump'ın "Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran'a petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç mutlu değilim" diye söz ettiği terörist YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) yalanlama geldi.

'İstesek bile satamayız'

Iran International sitesine demeç veren DSG Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sözcüsü Redur Halil, cevabıyla Trump'ın coğrafya bilmediğine de dokundurdu:

"Başkan Trump'ın Kürtlerin İran'a petrol sattığı iddiası iki sebepten doğru değil. Birincisi, İran bizim komşumuz değil, İran'la sınırımız yok. Aramızda Irak var. Dolayısıyla onlarla petrol ticareti yapmamız mümkün değil."

"İkincisi, biz sadece kendi iç tüketimimiz için petrol üretiyoruz, daha fazlasını yapamayız, çünkü rafinerimiz yok" izahatını yapan Halil, "Dolayısıyla Başkan Trump'ın iddialarını reddediyoruz" diye ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:23
  1. DSG
  2. YPG
  3. ABD

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