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Yerel

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! TSK felaketi önledi

Teröristlerin Suriye'de sivillerin yaşadığı bölgelere tuzakladığı 6 havan mühimmatı TSK unsurlarınca imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:41:00 -
Teröristler yine sivilleri hedef aldı! TSK felaketi önledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatının Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

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