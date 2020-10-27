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Gündem Teröristler yine saldıracaktı! 6 PKK'lı öldürüldü
Gündem

Teröristler yine saldıracaktı! 6 PKK'lı öldürüldü

Kuzey Irak'ya eylem hazırlığında oldukları belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:48:00 - 2020-10-27 10:00:41
Teröristler yine saldıracaktı! 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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