Teröristler vurulunca Demirtaş ses verdi! Algı operasyonu yaptı

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Operasyonu'nda şu ana kadar 89 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

TSK vurdu Demirtaş ağladı

F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü YPG/PKK hedeflerine düzenlenen Pençe Kılıç Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

"Acışı istismar edecekler"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Demirtaş şunları söyledi:

İstiklal'de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar.