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Dünya Teröristler rotayı değiştiriyor! Gazze kasabından yeni katliam planı
Dünya

Teröristler rotayı değiştiriyor! Gazze kasabından yeni katliam planı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 12:17:00 - 2024-06-24 12:19:56
Teröristler rotayı değiştiriyor! Gazze kasabından yeni katliam planı

Gazze'de giriştiği soykırımla kana doymayan Terör devleti İsrail, Refah'taki katliamlara ara vererek, Lübnan sınırında yeni bir cephe açmayı planlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın yoğun saldırı aşamasının sona ermek üzere olduğunu ordunun Lübnan sınırına odaklanabileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerel bir yayın organına verdiği röportajda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas'a karşı yoğun saldırıların yakında biteceğini ifade eden Netanyahu, "Bu, savaşın bitmek üzere olduğu anlamına gelmiyor ama savaşın yoğun safhası Refah'ta sona ermek üzere" dedi. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından ise Lübnan ile olan kuzey sınırına savunma amacıyla yeniden asker konuşlandıracağını belirten Netanyahu, savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, "Hayır. Savaşı sona erdirmeye ve Hamas'ı orada bırakmaya hazır değilim. Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil, bu bazı rehineleri bize geri getirecektir. Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için bir aradan sonra savaşmaya devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞABİLİRİZ

Lübnan'daki Hizbullah ile tam kapsamlı bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, bu konuda diplomatik bir çözüm olmasını umduğunu ifade ederek, "Buna da karşı koyacağız. Birçok cephede savaşabiliriz, buna hazırız" dedi.

Gazze Şeridi'nde savaş sonrası senaryoya yönelik konuşan Netanyahu, İsrail'in öngörülebilir gelecekte "askeri kontrolü" sürdüreceğinin açık olduğunu belirterek, "Ayrıca, mümkün olursa bölgesel destekle ve Filistinlilerle birlikte insani yardım tedarikini ve Gazze Şeridi'ndeki sivil işleri yönetmek için bir sivil yönetim oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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