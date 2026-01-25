Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Evde Sağlık Hizmetleri sistemine kentteki 1669 hastanın kayıtlı olduğunu ifade eden Güzelel, şöyle konuştu: "Aylık ortalama 1200 hasta ziyaret ediyoruz. Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, bakıma muhtaç olan hastalarımızın yerinde değerlendirmesini ve tedavisini yapmaktır. Ayrıca hastaların durumu iyi değilse hastaneye transferini sağlıyoruz. Bu hastalarımıza e-rapor hizmeti sunmaktayız. Zorlu kış şartlarında hizmet vermekteyiz. Ziyaret ettiğimiz hastalarımızın ilaç düzenlenmesini yapıyoruz. Bazen ekibimizin motivasyonunu artırmak için başhekim olarak onlara eşlik ediyorum. Vatandaşlarla bir araya geliyorum. Eksiklikleri yerinde görüp gerekli düzeltmeleri yapıyoruz."