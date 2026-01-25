  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar
Giriş Tarihi:

Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Kış şartlarının ağır geçtiği Muş’ta Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, zorlu coğrafyada kilometrelerce yol katederek yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı bulunan 1669 hastaya evlerinde sağlık hizmeti sunuyor. Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Güzelel: "Çetin kış şartlarına rağmen hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü günlerde ekiplerimiz, karlı yolları aşıp vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veriyor" dedi.

#1
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Muş'ta Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan sağlık çalışanları, kar ve soğuk havaya rağmen kilometrelerce yol katederek 1669 hastaya hizmet sunuyor.

#2
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde 24 sağlık çalışanından oluşan 6 ekip, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, zorlu coğrafyaya rağmen sağlık hizmetlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.

#3
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık teknikerinin de bulunduğu ekipler, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı bulunan 1669 hastaya evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.

#4
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Yollar karla kaplı olmasına rağmen, soğuk havada en ücra köylere kadar ulaşarak hastaların muayene ve kontrollerini yapan ekipler, onların hayır duasını alıyor.

#5
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Merkeze bağlı Çatbaşı köyüne giden sağlık çalışanları, iltihaplı romatizma ve şeker hastalığı olan 84 yaşındaki yatalak hasta Ramazan Özkan'ın durumunu kontrol etti.

#6
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Muş Devlet Hastanesi Başhekimi ve Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzman Dr. Yalçın Güzelel, Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde 6 ekibin görev yaptığını söyledi.

#7
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Evde Sağlık Hizmetleri sistemine kentteki 1669 hastanın kayıtlı olduğunu ifade eden Güzelel, şöyle konuştu: "Aylık ortalama 1200 hasta ziyaret ediyoruz. Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, bakıma muhtaç olan hastalarımızın yerinde değerlendirmesini ve tedavisini yapmaktır. Ayrıca hastaların durumu iyi değilse hastaneye transferini sağlıyoruz. Bu hastalarımıza e-rapor hizmeti sunmaktayız. Zorlu kış şartlarında hizmet vermekteyiz. Ziyaret ettiğimiz hastalarımızın ilaç düzenlenmesini yapıyoruz. Bazen ekibimizin motivasyonunu artırmak için başhekim olarak onlara eşlik ediyorum. Vatandaşlarla bir araya geliyorum. Eksiklikleri yerinde görüp gerekli düzeltmeleri yapıyoruz."

#8
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Güzelel, "Çetin kış şartlarına rağmen hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü günlerde ekiplerimiz, karlı yolları aşıp vatandaşlarımıza sağlık hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde Evde Sağlık Hizmeti kapsamında vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz ve devletimizin şefkatini gösteriyoruz. Bundan da gurur ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Evde Sağlık Hizmetleri ekibinde gerontolog (yaşlılıkla ilgili uzman hekim) olarak görev yapan Fikriye Sönmez ise ekipte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

#10
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

En ücra köylerdeki hastaların ayağına sağlık hizmeti götürdüklerini anlatan Sönmez, "Zor şartlarda da olsa görevimizi yerine getiriyoruz. Coğrafi konum olarak kışın çetin geçtiği illerden birinde görev yapıyoruz. Bazen araçlarımız yolda kalabiliyor. Ekibimizle engelleri aşarak insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Tedavi ettiğimiz hastaların hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

#11
Foto - Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar

Fesih Özkan da Çatbaşı köyünde yaşadıklarını belirterek, "Babam 84 yaşında yatalak. İltihaplı romatizma ve şeker hastalığı var. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri kar kış ve soğuk hava demeden köye kadar geldi. Babamla çok ilgilendiler, Allah onlardan razı olsun, teşekkür ediyorum." dedi.

