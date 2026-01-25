Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar
Kış şartlarının ağır geçtiği Muş’ta Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, zorlu coğrafyada kilometrelerce yol katederek yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı bulunan 1669 hastaya evlerinde sağlık hizmeti sunuyor. Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Güzelel: "Çetin kış şartlarına rağmen hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü günlerde ekiplerimiz, karlı yolları aşıp vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veriyor" dedi.