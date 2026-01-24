Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.

Röportajda kendisine yöneltilen "Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?" sorusuna sükunetle ancak çarpıcı bir analizle yanıt veren vatandaş, Türkiye üzerindeki demografik operasyonların tarihine dikkat çekti. Suriyeli ve Afganlılardan önce, bu toprakların asıl dokusuna yabancı olan ve bir asır önce sinsi yöntemlerle Türk kimliği altına gizlenen grupların tasfiyesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşın hafızalara kazınan o sözleri şöyle:

"Ülkemizdeki sığınmacılardan önce; yüz yıl önce buraya getirilen, Türk kimliği kendisine verilen Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler önce gitsin. Ondan sonra Suriyeliler ve Afganlılar gitsin."

"Dostu ve düşmanı karıştırıyorlar"

Açıklamalarının devamında, Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu halkına destek verenlerle sömürgeci güçleri kıyaslayan duyarlı vatandaş, bugün Suriyeli ve Afgan sığınmacıları hedef tahtasına koyanların, Batılı sömürgecilerle olan yakınlığına ironik bir gönderme yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nda kollarındaki bilezikleri, boyunlarındaki altınları çıkarıp Türk milletine gönderen Afgan ve Pakistanlıların bugün "kötü" ilan edilmesini eleştiren vatandaş; buna karşın dünyayı sömüren Fransız ve İngilizlerin "dost" olarak görülmesinin büyük bir çelişki olduğunu belirtti.

"Maskeli kimlikler deşifre edildi"

Haberin en can alıcı noktası ise, toplumun farklı kesimlerine sızmış olan kripto yapıların deşifre edildiği anlar oldu. Vatandaş, kendilerini farklı kimlikler altında gizleyen yapıları şu sözlerle sıraladı:

Kürt kimliği altına gizlenen Ermeniler,

Laz kimliği altına gizlenen Rumlar,

Beyaz Türk kimliği altına gizlenen Monşerler,

Siyonist ve Sabatayist Yahudiler.

"Önce bunlar gitsin, ondan sonra Suriyeliler gider" diyen vatandaşın bu sözleri, sığınmacı meselesine ideolojik bir körlükle yaklaşanlara karşı tarihi bir ders niteliği taşıyor.