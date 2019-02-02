Teröristler, cenazelerde şov yapmaya başladı!

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), TSK destekli Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği dünyaya örnek gösterilen başarılı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG öldürülen teröristlerin cenazesini şova dönüştürerek çare bulmaya çalışıyor.

Başta ABD olmak üzere batılı ülkelere “Türkler bizi katlediyor” çığlıkları atarak algı oluşturmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG, her gün kendisine yakın haber ajansları ve sosyal medya üzerinden ölen teröristlerine gruplar halinde cenaze törenleri düzenleyerek yaygara kopartıyor. Türkiye’de etkisiz hale getirilen teröristlere ulaşamayan terör örgütü sözde örgütün ana karargahı olan Kandil ve Suriye’deki üslerinde anma törenleri düzenliyor. Buradaki törenlerde öldürülen teröristlerin fotoğraflarını, kod isimlerini ve gerçek isimlerini yayınlayan terör örgütü, gerçeği yansıtmayan bilgiler de vererek, TSK’nın daha fazla kayıplar yalanına sarılarak örgüt dağılmasına da engel olmaya çalışıyor.

Törenlerde birleşiyorlar

Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği teröristlere düzenlenen sözde cenaze törenlerinde sadece PKK terör örgütü değil, DHKP-C, MLKP gibi diğer terör örgütlerinin sözde paçavraları da yer alarak kamuoyuna birlik mesajı verilmeye çalışılıyor. İstihbarat birimleri ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütünün Suriye’de kendi döşedikleri El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlara basarak yok olurken, PKK/PYD, bu tür olayda ölenleri de bölgede hakimiyeti sağlamaya başlayan Mehmetçik ve ÖSO birlikleri ile çatışma sırasında ölmüş gibi göstermeye çalışıyor. Terör örgütü, bölgede döşediği tuzakların nereye nasıl döşendiği bilinmiyor. Ve yeni gönderdiği teröristlere bu tuzakların yerini gösteremediği için kendi tuzaklarının patlaması sonucu yok oluyorlar.