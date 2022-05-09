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Gündem Teröristler ateş açtı! Komandolar öldürdü
Gündem

Teröristler ateş açtı! Komandolar öldürdü

Mili Savunma Bakanlığı, komandoların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:14:00 -
Teröristler ateş açtı! Komandolar öldürdü

Mili Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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