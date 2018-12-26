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Teröristler açıkladı: Suriye ve Rusya ile görüşüyoruz

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından terör örgütü YPG'nin uzantısı DSG'nin, Türkiye'nin bölgeye girmemesi için Suriye ve Rusya ile masaya oturduğu öğrenildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:16
Teröristler açıkladı: Suriye ve Rusya ile görüşüyoruz

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin Suriye'de askerlerini çekme kararı almasının ardından Rusya ve Suriye ile görüşmeler yapıyor. DSG'nin siyasi kolu DSM'nin sözcüsü Emced Osman, 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden bir heyetin Moskova'ya giderek Rusya yetkilileriyle görüştüğünü açıkladı.

PKK'nın Suriye koluYPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkililerinden edinilen bilgilere göre, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararı almasıyla birlikte 'hayal kırıklığına uğradığı' belirtilen DSG ve siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi (DSM), yeni ittifak arayışlarına girdi.

Rusya ve Suriye ile anlaşmanın yolları aranıyor

Terörist DSM yetkilileri, Türkiye'nin kendilerine karşı yapacağı operasyondan korunmak ve mümkünse engel olmak için Rusya ve Suriye devletiyle görüşmeler yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fransa ile görüşen DSM yetkilileri, istedikleri sonucu alamamaları üzerine Suriye ve Rusya ile görüşmelerin sürmesi yönünde karar aldı. ABD'nin yaratacağı boşluk nedeniyle ciddi bir şekilde kaygılanan DSM ve DSG, Rusya ve Suriye devletiyle anlaşmak için çeşitli yollar arıyor.

'Rusların bu gücü bırakacağını zannetmiyoruz'

Sputnik'e konuşan PYD yöneticisi Fethi Mıhemed, ABD'nin askerlerini çekme kararının bölgede kaygı yarattığını belirterek, "Türkiye, Suriye'ye girmesin diye Rusya ve Suriye Devletiyle görüşmeler yapıyoruz. DSG'nin büyük ve karada başarı elde etmiş 100 bin üyesi var. Bu gücün değerlendirilmesi lazım. Rusların bu gücü bırakacağını zannetmiyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı Türkiye ile görüşmeler sonucunda olmamıştır. ABD — Rusya anlaşması çerçevesinde olmuştur" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:16
  1. YPG
  2. DSG

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