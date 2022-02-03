Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında karar verildi
TBMM Hazırlık Komisyonu öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafı çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki kararını verdi. Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.