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Siyaset Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı!
Siyaset

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı!

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 22:14:00 - 2022-03-01 22:31:52
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına 52 ret oyuna karşı 327 oyla karar verdi. Böylece Güzel hakkında yargılama süreci başlayacak.

Savunmayı HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç yaptı

Görüşmelere katılmayan Güzel'in yerine savunmayı HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç yaptı. Yargılama sürecinde tutuklanmasına karar verilmezse Güzel, TBMM Genel Kurulu'na gelerek çalışmalara katılabilecek.

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