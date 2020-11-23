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Gündem Teröristin fotoğraf makinesi ele geçirildi! Karayılan ve Bayık'ın kadınlarla çekilmiş rezalet fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

Teröristin fotoğraf makinesi ele geçirildi! Karayılan ve Bayık'ın kadınlarla çekilmiş rezalet fotoğrafları ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan Harekatı esnasında bir teröriste ait fotoğraf makinesi ve hafıza kartı ele geçirildi. Karttan teröristbaşı Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın farklı mekanlarda kadınlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:13:00 -
Teröristin fotoğraf makinesi ele geçirildi! Karayılan ve Bayık'ın kadınlarla çekilmiş rezalet fotoğrafları ortaya çıktı

Mehmetçiğin 17 Haziran'da, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Harekatı sırasında, Kohareş kampındaki barınma alanında bir fotoğraf makinesi ve içinde hafıza kartı ele geçirildi. Hangi teröristte ait olduğu belli olmayan ve üzerinde el yazısı ile "Ferhat Dersim" yazılı hafıza kartındaki fotoğraflar, militanlarla yöneticiler arasındaki yaşam koşullarını gözler önüne bir kez daha ortaya serdi.

Fotoğraflarda, dağda hamur yoğurup ekmek pişiren, patates soyup tenekelerde yemek yapan, odun kırıp yük taşıyan teröristler yaşamlarını zor şartlarda sürdürmeye çalışırken, örgüt elebaşı Cemil Bayık sıcak yemeklerin, şiş kebapların, salataların soğuk içekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla ziyafet çektiği görülüyor.

Kadınlarla çekilmiş fotoğraflar

Karttan ayrıca, örgüt elebaşlarından, kadın teröristlerin kendi aralarında "Sapık Abbas" dediği, "Abbas" kod adlı Duran Kalkan ve "Cemal" Murat Karayılan'ın farklı mekanlarda kadınlarla çekilmiş fotoğrafları ile terör örgütünün kanalı Gerilla TV'nin görüntüleri ve Kürtçe müzikler de çıktı.

Sofrada sefa görüntüleri 

En ağır işlerde modern köle gibi çalışan teröristlerin, dağlarda yeterince beslenemedikleri için zayıfladıkları dikkat çekiyor. Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca fotoğrafın arasında bir de PKK/KCK'nın ürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler, şiş kebaplar, soğuk içekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında kendisi arkadaşlarıyla birlikte çektiği ziyafetin fotoğrafı da bulunuyor.

Kaynak: Sabah

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