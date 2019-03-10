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‘Teröriste dava açılamaz’ dediler! Belçika, PKK’yı meşrulaştırıyor

Terörist hamisi Belçika’da Brüksel İddianame Odası’nın, 30’dan fazla PKK’lı terörist ve örgüt kuruluşuyla ilgili savcılık iddianamesini “PKK uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı, bu nedenle Belçika’da yargılanamazlar” diyerek reddetmesine Türkiye tepki gösterdi. AK Parti Milletvekili Erdoğan, “PKK’yı meşrulaştırıyorlar” dedi.

10 Mart 2019 Pazar 12:19
‘Teröriste dava açılamaz’ dediler! Belçika, PKK’yı meşrulaştırıyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Avrupa’da teröristlerin hamiliğini yapan ülkelerden biri olan Belçika, PKK korumacılığından vazgeçmiyor... Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi’ne ilişkin takipsizlik kararı alarak, “PKK’nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30’dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK’nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı” kararına vardı.

Terör yanlısı 30’u aşkın kişi ve kurum için “Yetkimiz yok” denilerek, davaları düşüren Belçika’nın PKK yanlısı tutumunu Akit’e değerlendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, hiçbir zaman Türkiye lehine bir karar alınmadığını belirterek, “Özellikle PKK’ya, HDP’ye yakın milletvekillerine Avrupa’da sempatizanları olan parlamento üyeleri açık destek de veriyorlar. Bırakın yargılanmalarını terör örgütlerini meşrulaştırma noktasında adımlar atıyorlar” dedi.

Açık açık destek veriyorlar

Avrupa’da ve Belçika’da özellikle bölgemizdeki terör örgütleriyle ilgili ve bölgedeki aykırı silahlı hareketlerle ilgili alınan kararlar her zaman Türkiye aleyhine” diyen Mehmet Erdoğan, “Bunu biz Avrupa Parlamentosunda da gördük. Burada özellikle PKK’ya, HDP’ye yakın milletvekilleri gerek bunların içerisinde Türk kökenli ya da Avrupa’da sempatizanları olan parlamento üyeleri açık destekte veriyorlar. Bırakın yargılanmalarını terör örgütlerini meşrulaştırma noktasında adımlar atıyorlar. Tabi bunların Türkiye’nin yakasından düşmesi lazım. Sürekli illegal çetelerle Avrupa’nın haşir neşir olması, özellikle Avrupa Birliği’nin başkenti durumuna gelmiş Brüksel’in bu konuda daha hassas davranması gerekirken sürekli gaf içerisinde olması Türkiye’yi üzmekte. Bu da Avrupa ile olan yakınlığımıza attığımız tüm adımlara sekte vurmuştur” diye konuştu. 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:19
  1. Ankara
  2. PKK
  3. Belçika
  4. Brüksel İddianame Odası
  5. PKK terör örgütü
  6. Federal Savcılık İddianamesi
  7. Akit
  8. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  9. HDP
  10. Mehmet Erdoğan
  11. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • Serdar ÇapanoğluSerdar Çapanoğlu41 dk önce
    Pkk'nın reklamını yapar gavur, siz gelip cezalandırmasını istersiniz. Daha çok salakmısınız yoksa safmısınız bilmem ama yaptığınız yarım direniş. Siz önce bu kuruluşu destekleyen Türkleri ortadan kaldırın. Kürt pkk yi tutmuş tutmamış fark etmez, içimizdeki kürdistana oy verenlere sıcak savaş açın. Biri kördestana oy vereceğim diyorsa Türkiye'de yaşama hakkı yoktur.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    İnşallah Besledikleri Yılanlar Kendilerini de Sokarda, O Zaman Görūrler.

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