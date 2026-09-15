  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zeka, Süper Lig şampiyonunu ilan etti! Çok büyük değişim çok... 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı! Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi... Bu hikaye gençlere ibret olsun! Bir kereden bir şey değil çok şey olur Sigara içmeyi hafife almayın: 40 yaşından sonra akciğerlere iyi gelen ilaç... Bu sebze sigaranın etkisini düşürdü Etna Yanardağı kül püskürtüyor! Hava ulaşımı olumsuz etkileniyor
Aktüel
12
Yeniakit Publisher
Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Deprem tahmininde yeni dönemin işaret fişeği yakıldı.

#1
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Depremlerin gününü ve saatini önceden öğrenmek hâlâ mümkün değil. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntem, büyük bir depremin fay hattının hangi bölümünde meydana gelebileceğini gösterebilir. Kamçatka'daki 8,8 büyüklüğündeki deprem üzerinde sınanan model, afetlere hazırlıkta yeni bir dönemin kapısını araladı.

#2
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Popular Mechanics'ın aktardığına göre Kaliforniya Üniversitesi Riverside'dan jeofizikçiler Axel Periollat ve Gareth Funning, faylarda biriken gerilimi ölçen bir model geliştirdi.

#3
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Araştırmacılar, deprem öncesinde toplanan verileri geriye dönük inceleyerek sistemin 30 Temmuz 2025'te Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında gerçekleşen depremin konumunu doğru biçimde işaretlediğini belirledi.

#4
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

8,8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi, 2011'de Japonya'da meydana gelen Tohoku depreminden bu yana kaydedilen en güçlü sarsıntılardan biri oldu. Deprem, Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Kuril-Kamçatka dalma batma bölgesinde, Pasifik ve Okhotsk levhalarının sınırında gerçekleşti.

#5
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Aynı fay hattında 1952 yılında da büyük bir deprem meydana gelmişti. Bilim insanları, aradan geçen yaklaşık 73 yılda fay üzerinde biriken gerilimi inceleyerek hangi bölgelerin kilitlendiğini ve enerjinin nerelerde yoğunlaştığını haritalandırdı.

#6
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Yeni yöntemde GPS ölçümleri ile InSAR adı verilen radar görüntüleme tekniği birlikte kullanılıyor.

#7
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Uydular tarafından elde edilen veriler, yeryüzündeki milimetre ölçeğindeki değişimleri tespit ederek levhaların hareketini ve fay çevresindeki gerilim birikimini ortaya çıkarıyor.

#8
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Araştırmacıların modeli, bu ölçümlerden yararlanarak büyük kırılma potansiyeli taşıyan fay parçalarını belirliyor. Kamçatka depreminden önceki verilerle yapılan geriye dönük testte, modelin sarsıntının gerçekleştiği bölgeyi başarılı şekilde göstermesi dikkat çekti.

#9
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Bilim insanları, çalışmanın depremin kesin tarihini, saatini veya büyüklüğünü tahmin etmediğinin altını çiziyor. Yöntem yalnızca büyük bir depremin gelecekte hangi fay bölümünde yaşanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Tsunaminin büyüklüğünü öngörmek de mevcut modelin sınırları dışında.

#10
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Aynı fayda gerçekleşen 1952 ve 2025 depremlerinin farklı tsunami etkileri oluşturması, deniz tabanına yakın kesimlerdeki kırılma biçiminin önemini ortaya koyuyor. Yöntemin geliştirilmesiyle riskli bölgelerde yapıların güçlendirilmesi, tahliye planlarının hazırlanması ve kritik altyapının korunması mümkün olabilir.

#11
Foto - Deprem tahmininde yeni dönem diyerek duyurdular! Tüm dünya bu konuya kilitlendi...

Araştırmacılar, deniz tabanından alınacak daha ayrıntılı ölçümlerin modeli geliştireceğini belirtirken, en güçlü korunma yönteminin hâlâ depreme hazırlık olduğunu vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı
Ekonomi

Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı

Rusya ile Ukrayna savaşı ve Hürmüz Boğzı'nda yaşanan kriz devam ederken Moskova'dan flaş Türkiye hamlesi geldi. Rusya, Türkiye'ye olan kısı..
Önce Katar sonra Suudi Arabistan! Türkiye'den peş peşe hamle
Gündem

Önce Katar sonra Suudi Arabistan! Türkiye'den peş peşe hamle

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdur..
Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!
Sağlık

Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!

13 Eylül Dünya Sepsis Günü’nde uzmanlardan hayati bir haber geldi! Vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıtın kendi organların..
Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısı ile Odessa’daki liman ve lojistik tesislerine saldırılar düzenlendiğin..
Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti
Aktüel

Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2,53 promil alkollü olduğu belirlenen tır sürücüsü, iddiaya göre ters şeride girerek motosiklete çarptı. Alkol..
Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu
Dünya

Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu

Ukrayna-Polonya sınırında Rus İHA’larının hedef aldığı trenin, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve beraberindeki heyeti taşıyan trenin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23