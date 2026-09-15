11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

Jones, yıllar boyunca yapılan çok sayıda beyin taramasında tümör olduğuna dair açık bir bulgu göremediğini fark etti. Bu durumu Prof. Brown'a sorduğunda ise kendisine tümörün "çıplak gözle görülemeyeceği" söylendiğini belirtti. Buna rağmen kemoterapi tedavisi devam etti. Jones, yıllarca süren tedavinin hayatının büyük bölümünü etkilediğini söyledi. "Defalarca, kemoterapi olmazsa öleceğim söylendi" dedi.