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11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

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11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

İngiltere'de 21 yaşında kanser teşhisi konulduktan sonra 11 yıl boyunca ağır kemoterapi tedavisi gören kadının kanser olmadığı ortaya çıktı.

#1
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Becky Jones’un hayatı, 2012 yılında 21 yaşındayken yaşadığı sağlık sorunlarıyla bir anda değişti. O dönemde Coventry City Stadı’nda güvenlik kamerası operatörü olarak çalışan Jones, gelecekte polis olmayı planlıyordu.

#2
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI BAŞLADI Ancak Jones, bir süre sonra şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı. Ağrılarının artması üzerine doktora başvuran Jones’a, özel bir beyin cerrahı tarafından biyopsi yapıldı.

#3
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

BİYOPSİ SONUCU ÇIKMADAN KANSER TEŞHİSİ KONULDU

#4
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

Jones’un avukatı Fiona Tinsley’nin verdiği bilgilere göre, Coventry’deki University Hospital’da görev yapan kanser uzmanı Prof. Ian Brown, biyopsi sonuçları henüz kesinleşmeden Jones’a 4. derece glioblastoma teşhisi koydu. Glioblastoma, en agresif beyin kanseri türlerinden biri olarak biliniyor.

#5
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

11 YIL BOYUNCA KEMOTERAPİ GÖRMEK ZORUNDA KALDI

#6
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

Jones, yıllarca kemoterapi tedavisi gördü ve bu süreçte mide bulantısı, ağrı, ağız yaraları ve yoğun yorgunluk gibi yan etkiler yaşadı. Enfeksiyon kapma korkusu nedeniyle sosyal hayatı da kısıtlanan Jones, aile buluşmalarına katılamadı ve spor gibi günlük alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldı.

#7
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

Jones, yıllar boyunca yapılan çok sayıda beyin taramasında tümör olduğuna dair açık bir bulgu göremediğini fark etti. Bu durumu Prof. Brown'a sorduğunda ise kendisine tümörün "çıplak gözle görülemeyeceği" söylendiğini belirtti. Buna rağmen kemoterapi tedavisi devam etti. Jones, yıllarca süren tedavinin hayatının büyük bölümünü etkilediğini söyledi. "Defalarca, kemoterapi olmazsa öleceğim söylendi" dedi.

#8
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

GERÇEK 11 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI 2024 yılında tedavisi aniden kesilen Jones, gerçeği Mayıs 2025’te hukuk mücadelesi başlatınca öğrendi. Yapılan bağımsız incelemelerde Jones’un hiçbir zaman kanser olmadığı, basit steroidlerle tedavi edilebilen "demiyelinizasyon" adlı bir beyin iltihabı geçirdiği tespit edildi.

#9
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI Yaşadıklarını "Gençliğimi ve hayatımı mahvettiler" sözleriyle özetleyen Jones, hastaneye karşı hukuki süreç başlattı.

#10
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

40'TAN FAZLA HASTA AYNI KABUSU YAŞADI

#11
Foto - 11 yıl kanser tedavisi gördü: Doktoru emekli olunca hayatının şokunu yaşadı!

Skandalın yalnızca tek bir hastayla sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Coventry ve Warwickshire Üniversite Hastaneleri NHS Vakfı'na karşı yasal işlem başlatan 40'tan fazla hasta, gereksiz ve uzun süreli kemoterapiye maruz bırakıldıklarını beyan etti. Kraliyet Hekimler Koleji incelemesinde, uygulanan uzun süreli tedavilerin hastalara fayda sağlamadığı doğrulandı. Hastane yönetimi ise vakalar hakkında yorum yapmazken, ilaç reçete süreçlerinin denetim altına alındığını duyurdu.

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