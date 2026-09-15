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İSLAM 15 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

15 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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15 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (15 Eylül 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٢٠) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُؕ اِنَّ الَّذٖينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(120) Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir.

(En'âm Suresi, 6/120)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bir önceki âyetin son cümlesiyle bağlantılı olarak bu âyet “Kötülüğü alenen yapmaktan da gizli yapmaktan da sakının” veya “Zina, hırsızlık gibi açık ve fiilî kötülükleri de; kibir, kıskançlık gibi gizli kötülükleri de bırakın” mânasında anlaşılabilir. Bir görüşe göre bu âyetle zinanın gizli yapılmasını helâl sayan Câhiliye Arapları’nın bu anlayışı reddedilmiştir (Râzî, XIII, 167).

Ancak âyette her türlü kötülüğün açıktan yapılmasının da gizlice yapılmasının da haram kılındığını düşünmek daha isabetli olur. Elmalılı M. Hamdi, haklı olarak “Bu âyet, alelumum ahkâm-ı hürmet hakkında bir asl-ı küllî beyan etmektedir” der (III, 2039).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 463 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Kim ki bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser ya da bir mümine eziyet verirse, onun yaptığı cihad cihad değildir."

Kaynak: Ebû Davud, Cihad 89

 

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