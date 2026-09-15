Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları İsrail’in planlarını bozdu!

Çocuk katili şerefsiz Netanyahu’nun Şam’ı işgal hayali Erdoğan engeline takıldı.

İsrail’in “Suriye’yi bölüşelim” teklifi ise Ankara’dan “ret” cevabı aldı. İsrail’in yeni hedefi, suni isyanlar çıkarıp askerî müdahale ile Suriye’nin içlerine ilerlemek…

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde siyonist terörist Başbakan Benjamin Netanyahu’nun oyları her geçen gün daha da eriyor. Buna bir çare bulamayan Netanyahu, seçimi kazanmak için gözünü Suriye’nin başkenti Şam’a dikti. Netanyahu, Şam’ı işgal ederek 27 Ekim seçimlerine “Şam fatihi” olarak girmek istiyor.

Ne var ki, Netanyahu’nun bu hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam’ı ziyaret etme kararı üzerine askıya alınmış durumda. Erdoğan’ın Şam ziyaretinin hazırlıkları bütün hızıyla sürerken, İsrail’in bu geziyi sabote etme girişimlerine ön tedbir olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, önceki gün Suriye’ye giderek önemli temaslarda bulundu. Fidan’ın ziyaretinde, iki ülke arasında güvenlik protokolü de güncellendi. Erdoğan’ın Şam ziyaretinin seçimler öncesi kendisine en büyük darbe olacağını bilen Netanyahu önceki gün kurmayları ile “Şam’ın işgali”ni görüştü. Netanyahu bununla da kalmadı ve alternatif olarak Türkiye’ye ilginç bir teklifte bulundu: Gelin, Suriye’yi bölüşelim.

ŞURASI SENİN, BURASI BENİM!

Edindiğimiz bilgilere göre, Tel Aviv’in aracı bir ülke üzerinden Türkiye’ye Cisr eş-Şugur, Sahlel Gap, Hama aksını sınır alan bir askerî etkinlik alanı paylaşımı teklifinde bulunduğu ifade ediliyor. Humus-Kuneytra-Tartus-Şam-Dera hattının kendi askerî etki alanı olmasını isteyen katil Netanyahu, Halep-Hama-Haseke-Deyrizor- Rakka bölgelerinde ise Türkiye’nin hiçbir askerî faaliyetine müdahil olmama garantisi verdiği öne sürülüyor.

Netanyahu buna karşılık Türkiye’den Golan’dan Suveyda’ya açacakları askerî koridora ses çıkarmamasını ve dolaylı etki alanında kuracağı hava kalkanına müdahil olmamasını istiyor. Ancak bütün bu senaryoların Ankara tarafından kesin bir dille reddedildiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ