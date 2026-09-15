Sigara içmeyi hafife almayın: 40 yaşından sonra akciğerlere iyi gelen ilaç... Bu sebze sigaranın etkisini düşürdü

Ancak hiçbir sebze tek başına akciğerleri "temizlemez" veya mevcut bir akciğer hastalığını ortadan kaldırmaz. Özellikle uzun süren öksürük, nefes darlığı, hırıltı veya göğüs ağrısı gibi şikâyetlerde besinlere güvenmek yerine hekime başvurmak gerekiyor. Kısacası brokoli bir ilaç değil; ancak sebze ve meyveden zengin bir beslenme düzeninin parçası olarak 40 yaşından sonra da akciğer sağlığını destekleyen iyi seçeneklerden biri olabilir. ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? Brokoli ve brokolinin içinde bolca bulunan sülforafan (sulforaphane) maddesinin akciğer sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine odaklanan birçok üniversite ve araştırma enstitüsü çalışmaları mevcut. 1. Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Brokolide bulunan sülforafan maddesinin, akciğerlerdeki Nrf2 adı verilen koruyucu bir geni uyardığını tespit ettiler. Bu gen aktifleştiğinde, sigara ve hava kirliliği nedeniyle akciğerde biriken zararlı bakterilerin temizlenmesini sağlayan bağışıklık hücrelerinin (makrofajlar) çalışma kapasitesini ciddi oranda artırıyor. 2. Francis Crick Enstitüsü ve Imperial College London (İngiltere) Brokoli ve karnabahar gibi sebzelerde bulunan doğal bileşiklerin, akciğerdeki damar duvarı bariyerlerini koruyan AHR (Aryl Hydrocarbon Receptor) proteinini aktifleştirdiğini gösterdiler. Bu durum, grip ve benzeri virüslerin akciğer dokusuna zarar verip sıvı/kan sızdırmasını engellemeye yardımcı oluyor. 3. UCLA (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles - ABD) Brokoli filizi tüketen katılımcıların üst solunum yollarındaki antioksidan enzim seviyelerinde (GSTP1 ve NQO1 gibi) iki ila üç kat artış gözlemlendi. Araştırmacılar, bunun hava kirliliği, sigara dumanı ve alerjenlerin akciğerde yarattığı serbest radikal hasarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu açıkladı. 4. Roswell Park Kanser Enstitüsü ve Minnesota Üniversitesi (ABD) Sigarayı bırakmış bireyler üzerinde yapılan klinik araştırmalarda, brokoliden elde edilen sülforafan takviyesinin akciğer dokusundaki tümörleşme/hücre çoğalma göstergesi olan Ki-67 indeksini belirgin şekilde düşürdüğü ve kanser riskine karşı koruyucu potansiyel taşıdığı saptandı.