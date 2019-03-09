Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’

Ortadoğu ve Arap ülkelerine dönük yayın yapan middleeastmonitor'da Dr Mohammad Makram Balawi'nin kaleme aldığı makalesinde, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilginç değerlendirmelerde bulunuyor. “Netanyahu'un egosu, inatçılığı, bencilliği ve yüksek narsisizm düzeyi, yalnızca onu değil tüm Siyonist projeyi kaçınılmaz bir kıyamete götürecek” diyen Balawi, Filistin halkına yaptığı çağrıda da, “Hazır olsun. Eve geri dönme zamanı geldi” dedi.Balawi'nin günümüzü ışık tutacak makalesi şöyle:

Mevlana Celaleddin Rumi bir keresinde şöyle dedi: “Bilge dostluk iyidir; bilge bir düşman aptal bir arkadaştan daha iyidir. ”Bunun, mevcut İsrail siyasi seçkinleri için Başbakan Benjamin Netanyahu için geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Her ikisi de eski İsrail başbakanları olan Ben Gurion ve Golda Meir'in otobiyografisini okurken dikkatimi çeken şeylerden biri de davalarına olan bağlılıklarıydı.

Hafızamda hala kazınmış olan bir hikaye, Ben Gurion'un Osmanlı yönetimi altındayken Beyrut limanından Filistin'e girmeye çalıştığı zamandan ibaret. Salgın nedeniyle, Osmanlı makamları yeni gelenleri on gün boyunca karantinaya alırlardı. Yolsuzluk memurları, onlara küçük bir rüşvet ödemenin kolay bir yolunu teklif etti. Ben Gurion karantinada kalmayı ve Yahudi Ajansının parasını boşa harcamamayı tercih etti. Moskova'daki ilk İsrail büyükelçisi olarak atandığında Meir'e benzer bir şey oldu. Büyükelçiliğin parasını boşa harcamamak için, yerel pazardan toplu olarak peynir alır ve pencerenin yanında soğuk tutardı.Tabii ki, kişisel bir Filistinli mülteci olarak benim görüşüme göre, yapabilecekleri hiçbir şey bana, aileme ve halkıma, bize neden oldukları tüm ıstırabın telafi etmesine yardım olmayacaktı. Yine de saygı duyacağınız türden bir düşmandı.

İsrail siyasi çözüm istemiyor

Siyonist rüyanın ele aldığı en ciddi darbe, iki devletli çözümün sistematik olarak baltalanmasıydı.Filistin Otoritesini mümkün olan her şekilde baltaladı ve Filistinlileri yararlı olan her şeyden mahrum etti. İsrail, Gazze'deki duruma siyasi çözümler sunmak yerine, 12 yıl süren ablukayı yoğunlaştırdı ve uluslararası medyanın gözetimindeki çitte, 186 barışçıl göstericiyi öldürdü.

Netanyahu, İslamofobinin öğretmeni olduğu ölçüde, her yerde İslam korkusu yaymak için çok çalıştı. Kendisini ve İsrail'i, Arap ve Afrika despotik rejimleriyle birleştirdi ve hepsi de demokrasiyi korumak adına Arap Baharı'na karşı komplo kurdu.

Netanyahu sadece aşırı milliyetçi ideolojiyi benimsemekle kalmadı, aynı zamanda İsrail toplumunun aşırılık yanlısı Kahanistleri de tam anlamıyla kucakladı ve onları tekrar Parlamento'ya getirmeye çalıştı. J Caddesi'ndeki İsrail Programının yöneticisi Yael Patir, “Otzma Yehudit'in [ Yahudi Gücü ], ABD'deki ideolojik kökleri AIPAC ve Amerikalılar arasında Amerikan Yahudi örgütleri tarafından büyük bir dehşete ve kınamaya yol açan bir parti olduğu gerçeğini yazdı. Kongre, hem İsrail hükümetinin hem de başbakanının politikalarını eleştirmekten kaçınmadı.

İsrail'in Amerikan lobicilerinin tarihinde ilk defa Kongre, Netanyahu'nun Partisi Likud'a yakınlığı ile bilinen AIPAC'a, karşı sert eleştirilere yöneldi. Sadece Amerikan Demokratlar arasında değil, Cumhuriyetçilerde de İsrail'e verilen destekte ani bir düşüş oldu.

Netanyahu muhaliflere savaş açtı

İsrail'i bir ırk devletine dönüştürdükten sonra Netanyahu, bu utanç verici durumu sorgulamaya veya eleştirmeye cesaret eden, Amerikalıları ve Avrupalı müttefikleriyle olan bağlantılarını ve kaldıraçlarını kullanan, onları anti-Semites olarak etiketleyen herkese karşı sert bir savaş başlattı.

Siyonist hareketin tarihinde ilk kez, daha önce terörist olarak kabul edilen İslamcılar ve solcular, İsrail hegemonyasına ve propagandasına karşı el ele çalışıyorlar. Müslümanlar, Hıristiyanlar, Hindular, Budistler, ateistler ve Yahudiler de dahil olmak üzere bazı İsrailli Yahudiler, ırkçı çabalarını reddetti. Filistinlileri ve Müslümanları terörist olarak markalaştırma girişimleriyle başarısızlığa uğradı ve parmakları İsrail'in “potansiyel” savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili bir devlet olarak işaret edildi.Netanyahu'un egosu, inatçılığı, bencilliği ve yüksek narsisizm düzeyi, yalnızca onu değil tüm Siyonist projeyi kaçınılmaz bir kıyamete götürecek. Bu, Araplar ve aşırı solcular tarafından yapılan basit bir tahmin değil, birkaç hafta önce bilinen İsrailli tarihçi Benny Morris de dahil olmak üzere insanlar tarafından yapılan çok mantıklı bir önermedir.Filistinliler hazır olsun. Görünüşe Filistinlilerin evine geri dönme zamanı geldi.