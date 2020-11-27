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Gündem Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...
Gündem

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Türkiye karşısında yıllardır hezimeti yaşayan ve artık erime noktasına gelen terör örgütü PKK'lın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bırakmak için sözde şartını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:23:00 - 2020-11-27 09:38:08
Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, İsrail basınından The Jerusalem Post'a röportaj verdi.

Habere, sözde örgüt liderine "Kürdistan'dan bir ses, Türk güçlerine karşı mücadeleyi anlatıyor" diye övgüler dizilerek başlanırken, Türkiye'nin örgüte son zamanlarda ciddi darbeler vurduğu hatırlatıldı ve "Yakın zamanda çözüme dair hiçbir işaret yok" yorumunda bulunuldu.

Verdiği röportajda kendilerini Kürtlerin bir temsilcisiymiş gibi göstermeye kalkışan örgütün lideri, ABD'den kendilerini terör listesinden çıkarmaya çağırdı.

Gazetenin "İran" sorularına da cevap veren Karayılan, Türkiye'yi işgalci güç olarak tanımlayarak, İran ve Suriye'nin de aynı adımları attığını belirtti. Teröristbaşı, PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın Tahran yönetimi tarafından çok sert bir şekilde vurulduğunu itiraf etti.

Silah bırakmak için Öcalan şartı

Haber7'nin aktardığına göre, 2012 yılında terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya gönderdiği ve "Artık silahlı mücadele dönemi sona ermiştir" ifadelerinin yer aldığı mektupla örgütün silah bırakmasını istemesine rağmen, terör örgütü PKK'nın, silah bırakmak bir yana silah biriktirdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Karayılan, batı basınına şirin görünme çabaları içinde yaptığı çağrı ile Öcalan'ın serbest kalması durumunda silah bırakabileceklerini iddia etti.

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Yorumlar

akitokuru

evanjelik-siyonist amerikan islamı= FETÖ-DEAŞ, evanjelik-siyonist amerikan kürtü= PKK-PYD-SDG vs EVANJELİK-SİYONİST ARAPLAR=ZAYED/BAE-MbSELMAN/SUUD-SİSİ/MISIRI-HAFTERliLİBYA vs
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Fatih

Artik çok geç.
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