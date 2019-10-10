Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri Tel Abyad'a bağlı El Yepse köyünden çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin söküldüğü ve araçların arkasında sürüklendiği görüldü.

Barıl Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin kararlı ilerleyişi devam ediyor. SMO güçleri Tel Abyad'a bağlı El Yepse köyünden çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Videoda köyün YPG/PKK terör örgütünden temizlendiği ifade ediliyor. Bir görüntüde de Terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin söküldüğü ve araçların arkasında sürüklendiği görülüyor. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi..

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