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Gündem Terörist YPG’den PKK itirafı
Gündem

Terörist YPG’den PKK itirafı

ABD başta olmak üzere birçok ülkenin terör örgütü saymayıp desteklediği terör örgütü YPG’den PKK ile işbirliği yaptıklarına dair itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:03:00 -
Terörist YPG’den PKK itirafı

 Göksel Çağlav  Ankara 

YPG/PKK’nın sözde komutanı Abdi Şahin, Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasında varılan Sincar Anlaşması kapsamında PKK’nın bölgeden çıkarılmasını eleştirerek, “Ayn el Arab (Kobani) savaşında Kürt güçleri yardıma geldi. En fazla da PKK güçleri geldi. Yıllarca bizimle yan yana savaştılar” diyerek işbirliği içinde olduklarını dile getirdi. 2014’te Duhok’ta ittifakı yaptıklarını belirten terörist başı Abdi, “Çünkü o güçler bizim dostumuz değil, kardeşlerimizdir, biz biriz. Rojava savunma güçleri olarak başta PKK’ya şükranlarımızı sunabiliriz. Yarın da bir güç bize saldırırsa biz yine PKK’dan yardım isteyeceğiz” diye konuştu.  

Abdi, PKK ile IKBY’ye bağlı peşmerge ve Irak ordusu arasında çıkacak savaşta PKK’nın yanında olacaklarını belirterek “Sincar’da siyasi bir idare oluşacaksa PKK da içinde olmalı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Abdrhman

Savaş durumunda ypg pkk dan yardım isteyecek miş. Pkk önce kendi g...tunü kurtarsın
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