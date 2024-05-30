Terörist Netanyahu’nun oğlundan skandal paylaşım

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328’i çocuk, 10 bin 171’i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Dünyanın gözü önünde Filistin halkına soykırım yapılırken, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’dan İsrail’in bir sonraki hedefini ortaya koyan bir paylaşım geldi.

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair Netanyahu, Instagram hesabından ‘Büyük İsrail’ hedefine uygun olarak, Irak, Suriye ve İran’ın bir kısmını da içeren “4 parçalı Kürdistan” haritasını paylaştı. Yair ayrıca, Türkiye’yi Kürtlere soykırım yapmakla suçladı.

Yair Netanyahu’nun paylaşımındaki skandal ifadeler şöyle:

“Tüm gözler Kürdistan’da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan’ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!”

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