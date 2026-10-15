Terörist Mihraç Ural yakalanmıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalanmıştı. Teröristin yakalandığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı.
Türkiye’nin yıllardır kırmızı bültenle aradığı, başına 4 milyon lira ödül konulan THKP/C-Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın yakalandığı bildirilmişti.
SANA’nın haberine göre Suriye istihbaratı, terörist Ural’ı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakaladı. Suriye’de kurduğu milis gücüyle Türkmen Dağı bölgesinde etnik temizlik yapan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 vatandaşımızı hayattan koparan bombalı saldırının mimarı olan terörist Mihraç Ural aynı zamanda Banyas katliamının baş sorumlusuydu.
Öte yandan Terörist Mihraç Ural yakalanmasına dair fotoğraflarda yayımlandı...