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Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı Yürekleri parçalayan detay! Akıma kapılan çocuk hafız çıktı Nobel ödüllü Pillay’dan dünyaya Filistin çağrısı: Her şeyin farkındalar… Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti Abdulkadir Selvi partilerin son oy oranını yazdı! AK Parti en yakın rakibine yüzde 14.5 fark attı! İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var
Gündem Terörist Mihraç Ural yakalanmıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

Terörist Mihraç Ural yakalanmıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Terörist Mihraç Ural yakalanmıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalanmıştı. Teröristin yakalandığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı.

Türkiye’nin yıllardır kırmızı bültenle aradığı, başına 4 milyon lira ödül konulan THKP/C-Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın yakalandığı bildirilmişti.

SANA’nın haberine göre Suriye istihbaratı, terörist Ural’ı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakaladı. Suriye’de kurduğu milis gücüyle Türkmen Dağı bölgesinde etnik temizlik yapan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 vatandaşımızı hayattan koparan bombalı saldırının mimarı olan terörist Mihraç Ural aynı zamanda Banyas katliamının baş sorumlusuydu.

Öte yandan Terörist Mihraç Ural yakalanmasına dair fotoğraflarda yayımlandı...

Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı
Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı

Gündem

Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı

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Yorumlar

Gözü niye bantlı?

Bu pisliğe de statüsü ve villa vermemişler mi, niye ezik bırakmışlar?
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