Terörist İsrail kana doymuyor! 8 Filistinli şehit oldu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "Ebu Bekir" ailesinin evini bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Refah Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.