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Dünya Terörist İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Dünya

Terörist İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-11 16:15:00 -
Terörist İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birçok eve yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sınır hattındaki birçok beldeye eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde Teyr Harfa, Yarın ve Cubeyn beldelerinde sivillere ait evlere yönelik hava saldırısında birçok evin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Saldırı nedeniyle büyük yıkımın ve ardından çevrede yangının çıktığı aktarılırken, can kaybına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

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