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Dünya Terörist İsrail askerlerinden Filistinlilere alçak saldırı! Yüzlerce yaralı var
Dünya

Terörist İsrail askerlerinden Filistinlilere alçak saldırı! Yüzlerce yaralı var

Terörist İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 217 Filistinli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 22:11:00 -
Terörist İsrail askerlerinden Filistinlilere alçak saldırı! Yüzlerce yaralı var

Batı Şeria’daki Nablus kentinde yer alan Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde toplanan Filistinliler, terör devleti İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto etti.

Terörist İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı.

Nablus'taki Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, Nablus'ta düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 217 Filistinlinin yaralandığını söyledi. Cibril, yaralılardan 35’inin plastik mermi ile vurulduğunu belirtti.

Öte yandan, Cibril daha önce yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 46 olarak açıklamıştı.

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