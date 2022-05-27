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Dünya Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu daha öldürdü!
Dünya

Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu daha öldürdü!

İşgal altındaki Batı Şeria'da terörist İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 22:45:00 -
Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu daha öldürdü!

İşgal altındaki Batı Şeria'da terörist İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde terörist İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Hadar'da terörist İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bugün yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteriler yapılmış, bu eylemlere müdahale eden işgalci İsrail askerleri 10'dan fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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